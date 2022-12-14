В Украине отмечают День ликвидатора самой страшной техногенной катастрофы в истории человечества.

В День ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС мы чтим героев, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, сохранили нам будущее.

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Когда день ликвидатора - дата

14 декабря в Украине отмечают День чествования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Его ещё называют День ликвидатора.

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26 апреля 1986 года в Советском Союзе, а именно в Украинской ССР, произошла самая страшная в истории человечества техногенная катастрофа - авария на Чернобыльской атомной станции. Последствия этой катастрофы мы ощущаем и по сей день, но невозможно даже представить, какими они могли бы быть, если бы не самоотверженность людей-ликвидаторов этой катастрофы.

В ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы принимали участие люди самых разных профессий: пожарные, энергетики, военнослужащие, инженеры, строители, рабочие. Это не менее 90 тысяч человек (по самым скромным подсчетам), которым пришлось тушить пожар после взрыва, выполнять дезактивацию помещений и промплощадки станции, а также территории вокруг... После они проектировали и строили объект "Укрытие" - саркофаг над разрушенным энергоблоком, готовили послеаварийный пуск блоков ЧАЭС. Авария была локализована, но многие из ликвидаторов ЧАЭС заплатили за это своими жизнями и здоровьем.

14 декабря 1986 года - день, когда было закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. В ноябре 2006 года указом президента Украины в эту дату был учрежден День чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

День ликвидатора аварии на ЧАЭС - история и факты

Авария на энергоблоке №4 Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года произошла в ходе проектных испытаний одной из систем безопасности. Очевидцы говорят, что в результате этого произошло два мощных взрыва - была разрушена часть реакторного блока и машинного зала, начался сильный пожар.

Позже установили, что реактор разрушен, а в атмосферу поступает огромное количество радиоактивных веществ - всего зафиксировали 190 тонн таких веществ и около 520 опасных радионуклидов. В радиусе 30 километров произошло сильнейшее радиоактивное загрязнение, более 400 тыс. человек были вынуждены переселиться. Эта территория до сих пор остается зоной отчуждения.

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