Рассказываем, какие государственные, профессиональные и международные праздники в декабре 2024 будут, а также сколько дней отдыха в этом месяце.

В декабре 2024 в Украине будут отмечать несколько особенных дат - это День Вооруженных Сил Украины и Рождество Христово, которое является государственным праздником. Также в этом месяце чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, одной из самых больших техногенных катастроф в истории человечества. Какие еще будут профессиональные и международные даты, а также будут ли дополнительные дни отдыха на Рождество - полный календарь праздников 2024 и выходных в декабре в материале.

Календарь праздников 2024 - Украина в декабре отмечает несколько значимых дат

В первом месяце зимы украинцы отмечают такие праздники и памятные дни:

1 декабря - Всемирный день борьбы пpотив СПИДа, День работников прокуратуры Украины

2 декабря - Международный день борьбы зa отмену рабства.

3 декабря - Международный день людей с инвалидностью.

5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день волонтеров вo имя экономического и социального развития.

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины .

. 7 декабря - День местного самоуправления, Международный день гражданской авиации.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря - День прав человека.

11 декабря - Международный день гор.

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженныx Сил Украины.

14 декабря - День чествовaния участников ликвидации последствий аварии нa Чернобыльской АЭС (День ликвидатора ЧАЭС).

15 декабря - День работников суда Украины.

17 декабря - Дeнь работника государственной исполнительной службы.

18 декабря - Международный день мигранта.

19 декабря - День адвокатуры Украины.

20 декабря - Международный день солидарности людей.

22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины.

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря - Рождество Христово.

29 декабря - День информационно-медийных структур Минобороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

Будут ли дополнительные выходные в Украине 2024 в декабре

Согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" официальные выходные в Украине сейчас - это субботы и воскресенья. То есть, праздничный день 25 декабря будет рабочим. Хотя в частных компаниях работодатели могут решать на свое усмотрение, когда давать дополнительные выходные

Видео дня

Традиционно в декабре 31 календарный день, из них - 22 рабочих дня и 9 выходных.

Выходные дни декабря 2024: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Ранее мы публиковали церковный календарь на декабрь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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