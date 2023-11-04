Какой завтра праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

5 ноября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Галактиона и Епистимию. Кого почитают в этот день по старому стилю, о чем можно попросить у святых, народные приметы и запреты дня - рассказываем в материале.

5 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 ноября (18 ноября по старому стилю) - день памяти мучеников Галактиона и его невесты Епистимии, погибших за веру.

Галактион и Епистимия жили около 250 года в городе Эмесе (Финикия). По преданию, Галактион был поздним ребенком: его родители долгое время оставались бездетными, но после того, как крестились, у них родился сын. Его также воспитали в христианской вере и дали ему хорошее образование. У Галактиона был шанс сделать хорошую карьеру, но ему больше нравилось одиночество и молитва.

Видео дня

Юношу обручили с девушкой Епистимия, но со свадьбой он не торопился. Это не очень нравилось семье невесты, тогда Галактион рассказал, что жениться ему не позволяет то, что девушка - язычница. Епистимия приняла христианство, а крестил ее сам Галактион. Спустя время они раздали свое имущество нуждающимя, а сами ушли на гору Публион, где находились тайные женский и мужской монастыри. Там они приняли монашеский постриг и провели несколько лет.

Это были времена правления императора Деция и наместника Секунда, которые устраивали гонения на христиан. Когда правителю донесли о тайных обителях, он отправил туда своих воинов. Монахи успели убежать в горы, а Галактион остался в келье. Его повели на суд к правителю. Епистимия, увидев это, вышла из укрытия. Обоих пытали, чтобы заставить отречься от веры, но безуспешно. Святые Галактион и Епистимия умерли мученической смертью.

Праздник 5 ноября по старому стилю - день памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 23 октября.

Приметы на 5 ноября

По приметам этого дня судили, когда же наступит зима и какой она будет:

выпал первый снег - через 40 дней зима;

снег выпал и не тает - к теплой зиме;

град в этот день - зима наступит в конце ноября;

закат яркий - ненастная погода будет несколько дней.

В народном календаре 5 ноября - праздник Галактион и Епистимия. Этот день считался последним, когда можно копать редьку.

Что нельзя делать 5 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, особенно супругам;

сквернословить, сплетничать;

отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день лучше не начинать важные дела, не подписывать важные документы и не делать крупные покупки.

Что можно делать 5 ноября

К святым Галактиону и Епистимии обращаются в молитвах женщины, которые не могут иметь детей и незамужние девушки - с просьбами о хорошем муже. Супруги просят святых укрепить брак, уладить размолвки, непонимание и недоверие.

Как уже говорили, в этот день заканчивали собирать редьку, из которой готовили блюда в постные дни, например, подавали на стол квашеную капусту с редькой. Также хозяйки, чтобы оградить дом от несчастий, обходили все комнаты и читали молитву. Был еще один обычай: для счастливого замужества девушке утром нужно выпить стакан теплого молока с медом. Помогало ли это найти хорошего мужа - история умалчивает, но в сезон простуд и вирусов такой напиток точно лишним не будет.

5 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Григорий, Гавриил, Тимофей, Памфил, Тихон, Галактион.

Вас также могут заинтересовать новости: