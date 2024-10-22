Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 23 октября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

23 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола Иакова, брата Господня. В народном календаре - Якова. О традициях и приметах 23 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 23 октября по новому церковному календарю (5 ноября по старому) - день памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня.

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Апостол Иаков, брат Господень - брат Иисуса "от плоти". Иаков был сыном Иосифа Обручника, супруга Девы Марии. Известно, что мальчик с детства был набожен и относился к назореям, соблюдавших несколько обетов сразу: сохранить девственность, не пить вино, не есть мясо и не стричь волосы. Всю свою жизнь назореи должны были посвятить служению Богу.

Когда Иисус начал проповедовать, то Иаков стал Его учеником и апостолом. Согласно летописям, Иаков был первым епископом Иерусалима - Иисус после воскрешения поставил его над Иерусалимской церковью. Также Иаков был председателем Апостольском Соборе в Иерусалиме, уважаемым и почитаемым человеком, многие иудеи благодаря ему обратились в христианство. Однако книжники с фарисеями были недовольны епикопом и задумали его убить. Они вывели Иакова на крышу храма и, угрожая, заставляли отречься от веры. Когда апостол отказался, его столкнули с крыши.

Позже стали считать, что наказанием за это преступление стали осада и разрушение Иерусалима римлянами.

Какой церковный праздник 23 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 23 октября

По приметам дня судят, какой будет зима и когда выпадет снег:

если на улице грязь и слякоть - снега не будет до 4 ноября;

если мороза еще не было - еще 4 недели зимы не будет;

ива пожелтела и сбрасывает листья - к ранней зиме;

ветер северный или восточный - к скорым холодам.

В народе 23 октября - Якова. Обычно в этот день ждут первого снега и заготавливают дрова на зиму.

Что нельзя делать сегодня, 23 октября

В церковный праздник 23 октября, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против ссор, сквернословия, сплетен, осуждения и клеветы, лени, а также жадности, зависти, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: брать деньги в долг - они не принесут счастья, ссориться и выяснять отношения с родственниками, планировать важные дела - считается, что планы не сбудутся, поэтому их лучше перенести.

Что можно делать 23 октября

В молитвах на православный праздник сегодня просят помощи в принятии верного решения, спокойствия в душе и разуме. Святого Иакова считают покровителем паломников и пчеловодов, поэтому ему также молятся об урожае меда.

В старину в этот день пчеловоды заканчивали подготовку ульев к зиме. Считается, что 23 октября нужно съесть ложку меда для здоровья.

Кто отмечает день ангела 23 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Яков, Николай, Иван, Максим, Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий.

По старому стилю день ангела у Иннокентия, Андрея, Антона, Василия, Ефима, Иллариона, Кирилла, Кузьмы, Павла, Саввы, Сергея, Якова.

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