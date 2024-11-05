Народный праздник 5 ноября известен под названиями Ионов день, Яков день.

Наши предки 5 ноября занимались подготовкой к зиме и готовили сезонные блюда. Сегодняшняя дата имеет много запретов и примет для супружеских пар. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и как привлечь семейное счастье.

5 ноября - праздник в Украине

По новому церковному календарю чтят мучеников Галактиона и Епистимии, а также архиепископа Григория Александрийского. По старому стилю православные чествуют Иакова Младшего, пасынка Девы Марии. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 5 ноября отмечают украинцы.

Святой Яков, которого чтят сегодня, считается покровителем мужчин и мужской работы. Поэтому этот день можно заняться тяжелым физическим трудом - он будет максимально эффективным и не навредит здоровью.

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Крестьяне занимались подготовкой к зиме - чинили и убирали в сарай телеги, заготавливали дрова, точили огородный инвентарь. На огородах заканчивали посев озимых овощей и сбор урожай. На столах в начале ноября появлялись репа, редька, морковь. Это были одни из последних свежих овощей перед началом заморозков.

Пасечники готовились к морозам, убирая улья в зимовник. 5 ноября - удачный день для сбора и продажи продуктов пчеловодства. А для крепкого здоровья нужно съесть с утра ложку мёда.

По давним приметам, праздник сегодня супругам желательно провести вместе. А если запланировано какое-то ответственное дело (например, ремонт), то мужу и жене по возможности стоит выполнить его вместе. Тогда семейная жизнь наладится.

Кто родился 5 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Скорпион. Именинники этого дня нахальные, упрямые, уверенные в себе. Никто не может остановить или переубедить их. Рожденные 5 ноября люди эмоциональные и вспыльчивые. У них часто меняется настроение. Склонны к необдуманным поступкам, но из-за удачливости и хорошей интуиции редко ошибаются.

Что нельзя делать 5 ноября

Супругам запрещено ссориться и спорить даже по пустякам, иначе в семейной жизни наступит разлад. Также не стоит конфликтовать с родителями второй половинки.

Не давайте обещания, в выполнении которых не уверены.

В праздник 5 ноября нельзя тратить большую сумму денег и делать крупные покупки. Купленная вещь прослужит недолго.

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