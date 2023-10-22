Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

23 октября по новому церковному календарю вспоминают апостола Иакова, брата Господня. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

23 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

23 октября (5 ноября по юлианскому календарю) - день памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня.

Апостол Иаков, брат Господень - брат Иисуса "от плоти", Иаков был сыном Иосифа Обручника, супруга Девы Марии. Известно, что Иаков с детства был очень набожен. Он относился к назореям, которые должны были соблюдать несколько обетов сразу: сохранить девственность, не употреблять вино, не есть мясо и не стричь волосы. Также всю свою жизнь они должны были посвятить служению Богу. После того, как Иисус стал проповедовать, Иаков стал Его учеником и апостолом.

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В летописях сказано, что Иаков был первым епископом Иерусалима - Иисус, явившись после воскрешения, сам поставил его над Иерусалимской церковью. Иаков также был председателем Апостольском Соборе в Иерусалиме, его уважали и чтили, многие иудеи благодаря ему обратились в христианство. Но книжники и фарисеи были недовольны его работой и решили убить епископа. Они вывели Иакова на крышу храма и, угрожая, заставляли отречься от веры. Апостол отказался и его столкнули с крыши. Епископ погиб. Позже жители города, которых потрясло это событие, считали, что наказанием за это была осада и разрушение Иерусалима римлянами.

Праздник 23 октября по старому стилю - день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 10 октября.

Приметы на 23 октября

По приметам дня судят, какой будет зима и когда выпадет снег:

грязь и слякоть - снега не будет до 4 ноября;

если мороза еще не было - еще 4 недели не будет зимы;

ива пожелтела и сбрасывает листья - к ранней зиме;

ветер северный или восточный - приближаются холода.

В народном календаре 23 октября - праздник Якова. В этот день ждали первого снега и заготавливали дрова на зиму.

Что нельзя делать 23 октября

Что сегодня нельзя делать:

брать деньги в долг - они не принесут счастья;

ссориться и выяснять отношения, особенно с родственниками;

ремонтировать обувь, мебель.

Также в этот день не стоит планировать важные дела - планам не суждено будет сбыться, поэтому лучше перенести все на следующий день.

Что можно делать 23 октября

Святого Иакова считают покровителем паломников и пчеловодов, ему молятся об урожае меда. В старину в этот день заканчивали подготовку ульев к зиме, а пчеловоды устраивали своеобразное соревнование - жужжали как пчелы и ели мед. Тот, кто больше съест и нажужжит, будет в следующем году с хорошим урожаем и разбогатеет. Даже если вы не пасечник, в день святого Иакова хорошо съесть ложку-другую меда для здоровья, а где здоровье - там и богатство.

Также апостол считается покровителем мужской работы, поэтому 23 октября хорошо заняться сложными заботами.

23 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Яков, Николай, Иван, Максим, Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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