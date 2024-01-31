Какой церковный праздник отмечают верующие 1 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

1 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святого мученика Трифона Апамейского. В народе - Трифонов день. О чем просят у святого, традиции и запреты дня, а также что отмечают в православной церкви 1 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

1 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 февраля (14 февраля по старому стилю) - день памяти мученика Трифона, которого считают одним из самых почитаемых раннехристианских святых.

Трифон жил в III веке, родился в одной из областей Малой Азии, недалеко от города Апамеи (ныне это территория Турции). С юности он обладал даром изгнания бесов и исцеления болезней. Предание рассказывает, за это Трифон не брал никакую плату, а лишь просил верить в Иисуса Христа, благодатью которого он исцелял. Своими чудесами он обращал в христианство язычников, а однажды силой своей молитвы избавил родное поселение от вредных насекомых и тем самым спас жителей от голода.

Видео дня

Известен также случай, когда Трифон изгнал бесов из дочери римского императора Гордиана III. Дьявол устами девушки объявил, что изгнать его может только Трифон. Тогда послали за юношей, но бес сбежал еще до его прибытия, испугавшись святого.

Когда к власти пришел император Дэкий, то ужесточились гонения на христиан, схватили и Трифона. Его долго пытали, а затем казнили. Святой Трифон перед смертью благодарил Господа и просил у Бога особую благодать тем, кто будет призывать его имя на помощь.

Праздник 1 февраля по старому стилю - день памяти преподобного Макария Великого. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 19 января.

О чем говорят приметы на 1 февраля

Приметы дня говорят о том, какая будет весна и погода в ближайшее время:

стоит тихая, спокойная и солнечная погода - весна будет ранняя и теплая;

снег идет - весной будет много дождей;

туман выпал вечером - завтра утром будет тепло.

В народном календаре 1 февраля - праздник Трифонов день, Трифон Перезимник. Считается, что этот день - граница между зимой и весной, говорят: "Февраль солнце на лето поворачивает".

Что нельзя делать 1 февраля

Что сегодня нельзя делать:

думать плохо, злиться на кого-либо;

грустить и жаловаться на жизнь - проблемы будут долго преследовать;

обижать животных;

отказывать в помощи.

Большим грехом в этот день считаются скандалы и семейные разборки.

Народные приметы предостерегают покупать в этот день ножи - это к несчастью, а также оставлять деньги на столе - чтобы не лишиться всего имущества. Не следует проводить этот день в одиночестве, чтобы не остаться одному на целый год.

Что можно делать 1 февраля

В этот день можно пойти в храм или помолиться святому Трифону дома - о здоровье, избавлении от бесов и колдовства, исцелении от глазных болезней, защите урожая от мышей и насекомых. Святой мученик считается покровителем семьи и брака, поэтому его просят о мире в семье, удачной помолвке и счастливом браке.

В народе февраль считался месяцем свадеб, а сам Трифонов день - благоприятным для помолвки и свадьбы. Это время хорошо провести в семейном кругу. В старину на Трифона делали свечи, которые на следующий день, в праздник Сретение Господне, освящали в церкви.

1 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Давид, Николай, Гавриил, Василий, Тимофей, Петр.

Ранее мы публиковали полный церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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