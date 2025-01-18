Какой церковный праздник отмечают православные 19 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

19 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, а также преподобного Лаврентия Черниговского. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 19 января (1 февраля по старому стилю) - день памяти Макария Великого, Египетского, известного как автора множества духовных бесед и молитв. Также в этот день вспоминают украинских святых - преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, а также преподобного Лаврентия Черниговского.

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Макарий Великий родился в Египте, в IV веке. Его родители были благочестивыми людьми, сына воспитали в христианской вере. Макарий рано женился, но и рано овдовел, а вскоре умерли и его родители. Тогда Макарий решил посвятить жизнь служению Богу.

Он ушел в пустыню и жил там у разных старцев-отшельников, перенимая их опыт. Долгое время Макарий был учеником преподобного Антония Великого. По преданию, после его смерти Макарию достался посох, а вместе с ним словно перешла и часть духовной силы.

За духовные подвиги Макария прозвали "юношей старцем" - в свои 30 лет он был уже опытным монахом и при этом очень смиренным человеком. По рассказам, однажды у дверей своей кельи он застал вора, который нагружал на осла скромное имущество Макария. Преподобный помог вору все погрузить и отпустил, сказав потом: "Мы ничего не принесли в этот мир - ничего не можем и унести отсюда".

В 40 лет Макарий стал священником и настоятелем монахов в Скитской пустыне. Преподобный имел дар чудотворения и исцелял людей от тяжелых болезней, а однажды даже воскресил мертвого. Во время правления императора Валента Макария сослали на остров к язычникам. Но там он исцелил дочь жреца, и язычники приняли христианство.

Умер Макарий в монастыре, который сам же и построил. После себя преподобный оставил более 50 бесед, 7 наставлений и 2 послания.

Какой церковный праздник 19 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - Крещение Господне. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 19 января

19 января в старину пытались понять, какой будет весна и следили за приметами погоды:

солнечный день и капель - весна будет ранней;

метель разыгралась - на Масляной неделе тоже заметет;

небо в звездах - зима затяжной будет;

мороз ударил - к теплому и погожему лету.

В народе 19 января - праздник Макарьев день, также его называют Макар-весноуказчик, то есть, какой Макар - такая и весна.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 19 января нельзя злиться и желать зла, мстить, отказывать в помощи, ругаться, сквернословить, осуждать и сплетничать. Церковь порицает лень, ненависть, зависть, жадность.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: заниматься тяжелым физическим трудом, стричься - считается, что можно отрезать удачу, а также надевать черное, чтобы не привлечь в жизнь грусть и печаль. В народе говорят, что тяжелую работу в этот день лучше отложить на другой день, иначе "Как пахал на Макара, так и весь год придется".

Что можно делать 19 января

В православный праздник сегодня обращаются к святому Макарию Великому, как ходатаю перед Богом - молятся о здоровье больных, так как святой при жизни исцелял людей, а также просят помощи в семейных делах.

Макарьев день считается удачным для лечения зубов. 19 января принято ходить друг к другу в гости, собираться семьями. Замечено, что в ночь на Макария снятся вещие сны, которые нельзя рассказывать.

Кто отмечает день ангела 19 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Петр, Антон, Николай, Федор, Марк, Арсений, Ефим.

По старому стилю день ангела у Татьяны, Ульяны, Кристины, Ивана, Яна.

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