В первый день февраля отмечается очень вкусный праздник, а народные традиции запрещают ссориться.

Первый февральский день известен несколькими всемирными праздниками и интересными народными традициями. Узнайте в нашем материале, какой праздник 1 февраля наступает в Украине и в мире, что запрещено делать и кто из знаменитостей родился в этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Трифона. Ему можно молиться об избавлении от болезней (особенно глазных), семейном счастье, понимании между супругами. По старому стилю верующие чествуют преподобного Макария Великого.

В другой статье мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие и как провести день счастливо.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств украинцы 1 февраля не отмечают. Народный праздник сегодня в Украине называется Трифонов день.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились философ Михаил Омелянский, композитор Генрик Бобинский, военный УНР Николай Капустянский, писатель Евгений Маланюк, скульптор Оксана Лятуринская.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается необычное событие 1 февраля - праздник Международный день десерта. В этот день принято баловать себя любимыми сладостями без переживаний из-за фигуры. А кондитеры всего мира соревнуются в мастерстве и публикуют свои "сладкие шедевры" в соцсетях.

Также в мире отмечаются сегодня праздники Всемирный день хиджаба, День борьбы с аспергиллезом, День чтения вслух, День жвачки, День без политики, День мороженого на завтрак, День Робинзона Крузо, начало Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились психолог Гренвилл Холл, режиссер Джон Форд, актриса Франческа Гааль, актер Майкл Холл, музыканты Гарри Стайлс и Рон Велти.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Трифон Перезимник. Этот день издавна считается очень удачным для свадьбы - такая пара будет неразлучной. По возможности эту дату супругам стоит провести вместе, и тогда их отношения окрепнут.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. 1 февраля нельзя покупать ножи, вилки, топоры и другие острые предметы, чтобы не "разрезать" счастье между родными. А очень большим грехом считаются ссоры, скандалы и оскорбления - отношения безнадежно испортятся.

В эту дату есть такие погодные приметы:

если в течение дня часто выглядывает солнце, то весна будет ранней;

распустились подснежники - близок конец зимы;

яркое мерцание звезд ночью предвещает похолодание;

домашний скот беспокойно себя ведет и отказывается от еды - к метели;

туман сулит потепление.

Погода 1 февраля по прогнозу синоптиков будет пасмурной, но теплой. В большинстве областей ожидается дождь или мокрый снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 1 февраля отмечают Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

По старому стилю праздник 1 февраля наступает у обладателей имен Антон, Арсений, Ефим, Федор, Макар, Марк, Николай, Петр, Савва.

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