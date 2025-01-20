Сретение Господне - один из двунадесятых православных праздников, а также один из самых древних в христианстве.

В феврале православные отмечают одну из двенадцати самых важных дат в церковном году - Сретение Господне. Праздник связан с одним из эпизодов земной жизни Христа, поэтому называется Господским. Широко известен он и в народе. Сретение относится к непереходящим праздникам (переходящие - это, к примеру, Пасха), однако его дата сместилась после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарный стиль. Когда Сретение Господне отмечают ныне в Украине, значение этого торжества, его народные традиции и приметы - рассказываем в материале.

Сретение Господне - что за праздник, его смысл

Что означает Сретение Господне? Как рассказал УНИАН священник Василий Левченко, "сретение" означает "встреча". В этот день мы празднуем встречу Иисуса Христа с праведным старцем Симеоном Богоприимцем на 40 день со дня рождения Сына Божьего. Божья Мать, Дева Мария, выполнила предписание ветхозаветного закона - пришла в Иерусалимский храм, и именно там состоялась встреча Христа со старцем.

Сретение Господне - это событие, что символизирует встречу человечества, ожидавшего прихода Мессии в этот мир, с Богом. Все человечество олицетворяет праведный Симеон,

- говорит отец Василий.

Видео дня

Какого числа Сретение Господне в 2025 году

Как уже рассказывал УНИАН, в новом церковном календаре дата праздника (как и других непереходящих, то есть, фиксированных) сдвинулась, и его отмечают на 13 дней раньше.

Сретение по старому стилю - 15 февраля, по новому - 2 февраля.

В народе праздник называют просто - Сретение и считают его днем, когда зима встречается с летом.

Обычаи и запреты на Сретение

По словам отца Василия, в праздник желательно пойти в церковь - если есть возможность это сделать, и нет важных неотложных дел. Обрядовых церковных предписаний, которых нужно придерживаться на Сретение, нет. Точно так же, как и запретов. "Церковь не прописывала, что нельзя делать на религиозные праздники, в частности, и на Сретение, - говорит священник. - Есть церковные суеверия, которые Церковь не признает, в том числе и утверждения - нельзя резать что-то, нельзя сажать".

Одна из старейших традиций на Сретение - освящение в храмах воды и свечей. Такие свечи в народе еще называют громничные и верят, что они защищают "чтобы весенний паводок не повредил посевы, и чтобы мороз деревья не побил", а если зажечь такую свечу дома, то это убережет его от пожара и бед. От названия свечей пошло еще одно название Сретения - Громница. Сретенская вода считается также целебной.

В старину в народе также был обычай набирать в полночь на Сретенье воду из трех колодцев. Ее давали пить больным людям, окропляли скот и купали в ней маленьких детей - верили, что эта вода имеет чудодейственные свойства.

Как уже говорили, в Церкви на этот праздник нет запретов на работу или каких-либо других. Но зато есть народные - наши предки верили в такие приметы:

на Сретение нельзя делать уборку и заниматься бытовыми делами;

запрещено рукодельничать - если нарушить запрет, то в дом попадет молния;

не следует уезжать куда-либо - может случиться беда.

Также среди того, что нельзя делать 15 февраля на Сретение (2 февраля по новому стилю) - ругаться и сквернословить, злоупотреблять алкоголем.

В этот день обычно ударяли морозы, которые прозвали сретенскими, и наблюдали за погодой:

начало таять - будет урожай пшеницы, завьюжило - урожай будет неважным;

небо в звездах - весна будет поздней;

какая погода на Сретенье - такая и весна.

Еще одна из известных в народе примет: если в этот день петух из лужи напьется воды, то жди раннюю и теплую весну.

Вас также могут заинтересовать новости: