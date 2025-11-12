В списке есть Петух и Змея.

Составлен гороскоп на 12 ноября 2025 года по восточному календарю. Шесть представителей китайского зодиакального круга окажутся под покровительством мощных энергий, притягивающих успех и изобилие, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Среда пройдет под влиянием Дня открытых дверей Деревянного Петуха - одного из самых продуктивных дней года для развития, общения и новых возможностей. Этот день открывает перспективы, улучшает денежный поток и помогает превратить идеи в реальные результаты. Для шести знаков китайского Зодиака 12 ноября может стать переломным моментом - временем финансового облегчения, вдохновения и долгожданного успеха.

Петух

Среда станет вашим днем силы: энергия Деревянного Петуха усиливает все, что связано с вашим знаком. Ваш труд и настойчивость начинают приносить ощутимые плоды. Возможно, вы получите известие, выплату или выгодное предложение - особенно если в последние недели вкладывали усилия в долгосрочный проект.

Люди вокруг наконец видят вас как профессионала, которому можно доверять. Сегодня вы можете заложить прочный фундамент для будущей стабильности - именно той, к которой шли шаг за шагом.

Змея

Сочетание элементов Дерева в дне и году усиливает вашу интуицию и стратегическое мышление. В этот день финансовый успех приходит через доработку деталей и смелые, пусть даже небольшие, шаги вперед.

12 ноября принесет признание за то, что вы делаете легко и естественно. Возможно, кто-то наконец оценит вашу компетентность - и это откроет перед вами новые возможности. Сегодня Вселенная словно говорит вам: не занижайте свою ценность, именно она - ваш главный источник богатства.

Бык

Энергия Петуха гармонично сочетается с вашим знаком, принося финансовую устойчивость и практические результаты. Вы почувствуете уверенность и увидите отдачу от того, что делали последовательно.

Гороскоп на сегодня сулит вам предложение, которое сначала покажется мелочью, но позже перерастет во что-то значимое. В переговорах не стесняйтесь обозначить свою ценность - Месяц Огненной Свиньи усиливает вашу уверенность и способность убеждать.

Дракон

После периода неопределенности вы наконец видите реальные результаты. День Петуха придаст импульс вашим проектам и денежным планам, возвращая фокус и энергию.

Ожидайте приятных новостей или небольшого успеха, который укрепит вашу веру в собственные силы. Сегодня вы учитесь действовать без спешки - и именно это ускоряет ваш рост. 12 ноября может стать символом перехода от ожиданий к стабильным достижениям.

Свинья

Ваш месяц продолжается, и он приносит все больше возможностей. В этот День открытых дверей удача придет через общение и людей. Разговор, встреча или даже случайное знакомство могут стать началом чего-то прибыльного.

Вы также можете по-новому увидеть ситуацию, которая раньше казалась безвыходной. Сейчас она открывает перспективы. Энергия дня способствует признанию, поддержке и правильным контактам. Изобилие приходит к вам само - потому что вы научились быть готовы принять его.

Кролик

День Деревянного Петуха помогает вам вернуть концентрацию и финансовую стабильность. Если в последнее время вы ощущали разбросанность, 12 ноября все встанет на свои места.

Вы найдете способ улучшить денежные потоки - оптимизировать, пересмотреть или упростить то, что раньше мешало. Не исключено, что кто-то поделится ценной подсказкой или предложением. Сегодня ваш практичный подход приносит ощутимые результаты и помогает увидеть изобилие как естественное состояние, а не как цель.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака ждет триумф во всех делах уже очень скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: