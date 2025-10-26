В перечне есть представители знака Дева.

Растущая Луна в знаке Стрельца сулит переломный момент трем знакам Зодиака: мрак неопределенности рассеивается, а вера в себя возвращается. Этот транзит наполняет сердца оптимизмом и напоминанием о том, что после любых бурь приходит свет, пишет YourTango.

Луна в Стрельце пробуждает стремление к свободе и вдохновляет отпустить прошлое. Освобождаясь от тяжелых воспоминаний, мы обретаем место для новых начинаний и свежих надежд.

Прожитые испытания не сломили нас - напротив, сделали сильнее. Многие почувствуют это ясно: трудный путь позади.

Дева

Энергия растущей Луны в Стрельце приносит Девам легкость и внутреннее облегчение. Последние месяцы были полны тревог, но теперь приходит ощущение, что груз спадает с плеч. Надежда возвращается, и жизнь вновь обретает вкус.

Период вдохнет в вас свежие силы. Вселенная словно говорит: чтобы быть счастливым, не обязательно быть безупречным. Даже маленькие шаги имеют значение - и Вселенная это подтверждает.

То, что раньше казалось слишком тяжелым или недостижимым, теперь становится вполне возможным. Доверяйте новому ритму, Дева. Чувство внутренней свободы, которое вы обретаете, - не случайно. Оно станет вашим постоянным спутником.

Весы

Для Весов растущая Луна в Стрельце открывает путь к эмоциональному восстановлению. Все, что сдерживало и вызывало сомнения, постепенно растворяется. Это момент, когда вы начинаете по-настоящему верить в себя.

Период принесет ясность мышления и ощущение внутреннего равновесия. Напряжение в отношениях уйдет, общение станет теплее, а смысл жизни - понятнее. Все, что недавно вызывало усталость, теперь остается в прошлом.

Вы возвращаетесь к гармонии, Весы. Вселенная мягко подталкивает вас к миру и спокойствию. Все действительно налаживается.

Скорпион

Для Скорпионов этот период сулит внутреннюю трансформацию - тревога уступит место доверию. То, что раньше казалось безвыходным, начинает меняться, открывая новые перспективы.

Луна в Стрельце символизирует переход из состояния выживания к возрождению. Пройденные испытания закалили вас, и теперь начинается этап восстановления. Наконец-то тяжесть спадает, а энергия обновляется.

Пора отпустить старые сценарии борьбы, Скорпион. Все, что нужно было понять, уже усвоено. С этого дня жизнь идет в унисон с вами. Примите это течение и позвольте переменам привести вас к лучшему.

