Посадка яблони осенью / фото ua.depositphotos.com

Опытные садоводы советуют высаживать яблони осенью и оставить дерево зимовать в почве. Считается, что такое растение лучше приживется и окрепнет к весне. УНИАН назвал преимущества осенней посадки яблонь и рассказал, как лучше посадить это дерево.

Почему яблони стоит сажать осенью: преимущества

  • Осенью биологические процессы в дереве замедляются. Оно легче переносит стресс от пересадки и лучше приживается.
  • После зимовки в земле яблони не тратят силы на укоренение весной.
  • Уход за яблонями осенью проще, чем весной.
  • Осень - самый богатый на дожди сезон, что полезно для саженцев.

Когда сажать яблони осенью

Очень важно посадить и укоренить яблони до первых зимних заморозков, иначе саженцы замерзнут. Чтобы у дерева образовались новые корни, температура не должна опускать ниже 10° на протяжении 2 недель. На юге Украины сажать яблони можно до середины октября, а в центральных и северных областях закончить посадку желательно до середины сентября.

Как сажать яблони осенью

  1. За сутки до посадки поместите саженец в ведро с водой, чтобы напитать влагой корни.
  2. Выберите хорошо освещенный и защищенный от ветра участок земли (идеально - недалеко от забора).
  3. Выкопайте яму глубиной яму глубиной 0,7 м, а на дно желательно уложить слой мелких камней.
  4. В яму для удобрения добавьте 1 кг компоста, навоза или золы.
  5. Вбейте в яму полметровый колышек для поддержания саженца.
  6. Вставьте саженец в землю так, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 5 см. Это нужно для лучшего плодоношения яблони.
  7. Засыпьте саженец, но не утрамбовывайте землю.
  8. Подвяжите дерево к колышку.
  9. Полейте яблоню двумя ведрами воды.
  10. Землю вокруг саженца желательно посыпать хвойными опилками, чтобы грунт не пересыхал.

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