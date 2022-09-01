Опытные садоводы советуют высаживать яблони осенью и оставить дерево зимовать в почве. Считается, что такое растение лучше приживется и окрепнет к весне. УНИАН назвал преимущества осенней посадки яблонь и рассказал, как лучше посадить это дерево.
Почему яблони стоит сажать осенью: преимущества
- Осенью биологические процессы в дереве замедляются. Оно легче переносит стресс от пересадки и лучше приживается.
- После зимовки в земле яблони не тратят силы на укоренение весной.
- Уход за яблонями осенью проще, чем весной.
- Осень - самый богатый на дожди сезон, что полезно для саженцев.
Когда сажать яблони осенью
Очень важно посадить и укоренить яблони до первых зимних заморозков, иначе саженцы замерзнут. Чтобы у дерева образовались новые корни, температура не должна опускать ниже 10° на протяжении 2 недель. На юге Украины сажать яблони можно до середины октября, а в центральных и северных областях закончить посадку желательно до середины сентября.
Как сажать яблони осенью
- За сутки до посадки поместите саженец в ведро с водой, чтобы напитать влагой корни.
- Выберите хорошо освещенный и защищенный от ветра участок земли (идеально - недалеко от забора).
- Выкопайте яму глубиной яму глубиной 0,7 м, а на дно желательно уложить слой мелких камней.
- В яму для удобрения добавьте 1 кг компоста, навоза или золы.
- Вбейте в яму полметровый колышек для поддержания саженца.
- Вставьте саженец в землю так, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 5 см. Это нужно для лучшего плодоношения яблони.
- Засыпьте саженец, но не утрамбовывайте землю.
- Подвяжите дерево к колышку.
- Полейте яблоню двумя ведрами воды.
- Землю вокруг саженца желательно посыпать хвойными опилками, чтобы грунт не пересыхал.