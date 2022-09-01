Посадка яблонь осенью поможет растению укорениться до весны.

Опытные садоводы советуют высаживать яблони осенью и оставить дерево зимовать в почве. Считается, что такое растение лучше приживется и окрепнет к весне. УНИАН назвал преимущества осенней посадки яблонь и рассказал, как лучше посадить это дерево.

Почему яблони стоит сажать осенью: преимущества

Осенью биологические процессы в дереве замедляются. Оно легче переносит стресс от пересадки и лучше приживается.

После зимовки в земле яблони не тратят силы на укоренение весной.

Уход за яблонями осенью проще, чем весной.

Осень - самый богатый на дожди сезон, что полезно для саженцев.

Когда сажать яблони осенью

Очень важно посадить и укоренить яблони до первых зимних заморозков, иначе саженцы замерзнут. Чтобы у дерева образовались новые корни, температура не должна опускать ниже 10° на протяжении 2 недель. На юге Украины сажать яблони можно до середины октября, а в центральных и северных областях закончить посадку желательно до середины сентября.

Как сажать яблони осенью

За сутки до посадки поместите саженец в ведро с водой, чтобы напитать влагой корни. Выберите хорошо освещенный и защищенный от ветра участок земли (идеально - недалеко от забора). Выкопайте яму глубиной яму глубиной 0,7 м, а на дно желательно уложить слой мелких камней. В яму для удобрения добавьте 1 кг компоста, навоза или золы. Вбейте в яму полметровый колышек для поддержания саженца. Вставьте саженец в землю так, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 5 см. Это нужно для лучшего плодоношения яблони. Засыпьте саженец, но не утрамбовывайте землю. Подвяжите дерево к колышку. Полейте яблоню двумя ведрами воды. Землю вокруг саженца желательно посыпать хвойными опилками, чтобы грунт не пересыхал.

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