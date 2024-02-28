Узнайте, почему сало генеральское считается самым вкусным и как не ошибиться на рынке.

Генеральское сало - это название определенной части свиной тушки, о происхождении известно 2 версии. Первая - раньше из-за дороговизны такое сало могли позволить себе только люди высших сословий, в том числе, генералы, вторая - само сало имеет прослойки, похожие на генеральские погоны.

Как получается генеральское сало - важный секрет

Фермеры говорят, что генеральское сало важно распознать еще на этапе покупки, иначе вкусного продукта в домашних условиях вы не получите. Как правило, после разделки тушки весом около 100 кг сала выходит всего 5-6 кг.

Запоминайте, какое самое вкусное сало на рынке и на что обращать внимание при покупке:

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сало мягкое, светлых оттенков - от свиньи, выращенной на ферме с использованием домашних кормов;

шкурка тоже мягкая и эластичная, коричневого цвета (из-за того, что мясо опаливают соломой);

куски срезаны со спинной части свиньи, это причина малого количества и высокой цены сала.

Если вы видите на рынке сало желтоватого цвета с жесткой шкуркой, и продукт при этом не имеет аромата соломы, значит, скорее всего, вам пытаются продать части тушки хряка, к тому же, обработанные вопреки правильной технологии.

Как сделать генеральское сало - рецепт

После того как вы приобрели хороший кусок сала, его можно приготовить дома и получить в итоге шикарную закуску. Рассказываем пошагово, как засолить сало генеральское - рецепт от украинского шеф-повара Владимира Ярославского:

сало - 1 кг;

горчица - 60-70 гр;

черный молотый перец;

душистый молотый перец;

чеснок - 40-50 гр;

лавровый лист - 5-6 шт;

соль;

фольга;

копченая паприка;

соевый соус.

Запоминайте, как готовится генеральское сало по этому рецепту.

Обычно сало продают уже подсоленным. Поэтому шеф-повар рекомендует вымочить его в воде с солью (25г соли на 1л воды) 4-6 часов. Затем достаем сало из воды и обсушиваем его полотенцем. Натираем сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком. Сюда же молотую паприку и соевый соус

Сало складываем пополам кожурой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем ему промариноваться 4-6 часов. Заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 40 мин. Разворачиваем фольгу и смотрим, подрумянилась ли кожура. Если она еще недостаточно запечена, оставляем сало румяниться еще на 10-12 мин при температуре 200 градусов.

Достаем и можно есть еще горячим. С черным хлебом и хреном вкусно невероятно!

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