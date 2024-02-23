Рассказываем, чем полезно сало, какое количество считается безопасным, а кому лучше вообще отказаться от него.

Трудно найти взрослого человека, который не любит сало. Особенно удачным вариантом считается тандем из черного хлеба, чеснока и такого ароматного свиного продукта. А если еще рядом стоит тарелка наваристого украинского борща, то отказаться невозможно. УНИАН выяснил, можно ли есть сало каждый день и в каких количествах.

Можно ли есть сало - польза и вред

Диетолог Людмила Гончарова говорит, что сало - это очень полезный продукт, потому что это чистый холестерин, укрепляющий наши клетки. Он идет на ремонт наших сосудов. По словам Гончаровой, сало помогает с тем, чтобы гормональный фон находился в гармонии. Это означает стабильную работу эндокринной системы, сосудов, нервной ткани. И соответственно, психического равновесия и наличие устойчивости к стрессу.

Также специалист отметила, сколько сала можно съесть за раз - Гончарова советует употреблять его количестве 50 г на один прием пищи. Но делать это нужно тоже правильно.

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Как и кому нельзя есть сало

Гончарова утверждает, что есть условия для того, чтобы сало не навредило. Его следует принимать в количестве примерно 50 граммов. И отдельным приемом пищи. Инструкция такая:

Тонко нарезаем его. С зеленью, со свежим огурцом, оливковым маслом или любым нерафинированным маслом. Солим уже в тарелке.

Гончарова отметила, что желательно, чтобы сало было не копченое, не маринованное, а малосоленое или совсем не соленое.

Если вы сало едите с борщом, с пампушками и другими продуктами - оно не будет усваиваться хорошо. И вам будет вредить. В разных направлениях, где генетическая у вас склонность к каким-то заболеваниям: сердечно-сосудистых или каким-то еще.

- добавила эксперт.

В какое время суток лучше есть сало

Если очень хочется, то 50 граммов сала можно съесть и дважды в день. Но при условии, что перерыв между этими приемами пищи будет четыре часа. Относительно того, в какое время суток лучше есть сало, Гончарова заметила, что есть его нужно тогда, когда хочется и когда хочется сладкого.

Когда вы нервничаете, то нужно есть не всевозможные конфеты и зефирки с кофе, а сало. Организм нам говорит: "Мне жиров не хватает". А мы его неправильно считываем, потому что мы так приучили свою нервную систему как к наркотику - к сахару.

Диетолог также отметила, что есть сало нужно без хлеба, чеснока и без алкоголя. А среди того, что еще можно добавить в сало, - кориандр или тмин.

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