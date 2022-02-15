Печень - питательный и полезный продукт, богатый витамином B12, медью, железом и аминокислотами. Она имеет специфичный вкус, который приглушают специями и овощами. Печень либо любят, либо ненавидят - оставаться равнодушным к ней невозможно. Предлагаем несколько несложных блюд для поклонников этого продукта.
- Печень по-строгановски
- Салат с печенью и грушей
- Домашний паштет из куриной печени
- Печеночные оладьи
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Печень по-строгановски
- Печень говяжья - 700 г.
- Помидор - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Мука - 2 ст. л.
- Сметана - 2 ст. л.
- Пучок укропа.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, перец по вкусу.
Печень вымыть и очистить от пленки, нарезать кубиками. Помидор нарезать кубиком, лук - полукольцами. В сковороде на сильном огне жарить печень 5-7 минут на сильном огне. Добавить лук и помидоры, обжаривать на небольшом огне под крышкой ещё 5 минут. Затем посыпать печень мукой, посолить и поперчить, добавить сметану. Тушить 3 минуты. Влить немного воды и оставить блюдо тушиться 10 минут. Подавать с рубленым укропом.
Салат с печенью и грушей
- Куриная печень - 400 г.
- Груши - 2 шт.
- Сливочное масло - 30 г.
- Изюм - 50 г.
- Салатный микс - 200 г.
- Оливковое масло - 3 ст.л.
- Апельсиновый сок - 50 г.
- Сахар - 1 ч.л.
- Соль, перец по вкусу.
Печень нарезать кубиком и обжарить на сковороде 5 минут со всех сторон. Груши почистить и нарезать тонкими дольками. В сковороде разогреть сливочное масло и ложку сахара, выложить груши и жарить несколько минут. В салатник выложить салатный микс, изюм, грушу и печень. В сковороду, где жарилась печень, влить апельсиновый сок. Подогреть и посолить, добавить оливковое масло и полить таким соусом салат.
Домашний паштет из куриной печени
Читайте такжеЧто приготовить с беконом на ужин: 3 вкусных салатаНежный паштет - идеальная закуска к хлебу. Рецепт паштета совсем нехитрый: достаточно лишь перебить блендером жареную печень. Для лучшего вкуса в блюдо добавляют жареный лук, специи, изюм, клюкву. Как приготовить паштет из куриной печени - читайте на УНИАН.
Печеночные оладьи
- Свиная печень - 500 г.
- Яйца - 1 шт.
- Мука - 3 ст.л.
- Растительное масло - 2 ст.л.
Печень измельчить блендером вместе с яйцом. Поперчить и посолить, просеять муку. В сковороде хорошо разогреть масло. Вылить тесто и обжаривать оладьи 2-3 минуты с каждой стороны.