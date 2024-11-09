Разбираемся, что делать, если после стирки жирное пятно не отстиралось – как его вывести с помощью подручных средств.

Пятна от жира – одни из самых стойких. Не замечая их, мы часто отправляем вещи в стирку, а после обнаруживаем, что пятно не отстиралось. Но это не повод расстраиваться – есть несколько проверенных способов от них избавиться. Рассказываем, чем вывести жирное пятно, даже если оно старое, в домашних условиях.

Как убрать жирные пятна с одежды после стирки

В арсенале у продвинутых хозяек есть несколько средств, которые хорошо зарекомендовали себя как пятновыводители.

Хозяйственное мыло

Старый-добрый способ, который, правда, требует немного времени. Пятно нужно натереть хозмылом и оставить на пару часов, чтобы оно подействовало, а затем постирать любым удобным способом, но в горячей воде.

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Мел

Еще один дедовский метод – нужно натереть жирное пятно мелом или же растереть мел в порошок, а затем им посыпать загрязнение. Вещь нужно оставить примерно на час, чтобы мел "вытянул" жир, а затем стряхнуть и постирать.

Молоко и крахмал

Можно для удаления жирного пятна использовать один крахмал – по аналогии с мелом, а можно приготовить смесь: 3 ст. л. крахмала + 50 мл молока (теплого). Размешать до однородности и нанести на пятно. Оставить на ночь, а с утра снять эту смесь влажной губкой, а вещь постирать.

Соль и сода

Отлично справляются со свежими пятнами от жира. Можно использовать одну соду, а можно мешать ее в равных пропорциях с солью и нанести на загрязнение на 10-30 минут. Затем с помощью сухой ткани потереть пятно. Если нужно, повторять процедуру, пока пятно не исчезнет, а после этого вещь следует постирать.

Жидкость для мытья посуды

Если не знаете, как вывести старое жирное пятно, содой здесь не обойдешься. В этом случае поможет жидкость для мытья посуды. Ее советуют втереть в пятно и оставить на 5-15 минут. Затем – постирать вручную или в машинке.

Многие хозяйки считают, что моющее для посуды – лучшее средство от жирных пятен на одежде, так как в его составе есть вещества, которые расщепляют жир.

Важно: прежде, чем использовать какое-либо из вышеперечисленных средств, проверьте его действие на незаметном участке одежды.

И в заключение: старайтесь сразу же удалять жирные пятна, как только их заметили – с застаревшими справиться намного труднее. Если ни один и вышеперечисленных методов не сработал, лучше отдайте вещь в химчистку, дабы своим усердием не испортить ее.

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