Средство, которым вы моете тарелки и столовые приборы, можно покупать реже.

Каждая хозяйка знает, что при регулярной уборке разные моющие и чистящие расходуются очень быстро. Именно поэтому нужен лайфхак о том, как их экономить. УНИАН расскажет, как использовать средство для мытья посуды скромнее, но без потери эффективности.

Как экономить гель для мытья посуды - варианты

Каждодневные бытовые рутины отнимают у хозяек не только время, а еще и приличный объем семейных бюджетных средств. И порой в попытках оптимизировать процесс постоянно либо падает качество, либо образовывается недостаток времени. А ведь существуют простые методы, известные даже нашим родителям, как сэкономить на средствах для мытья посуды используя то, что есть в каждом доме.

Поваренная соль

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Да, именно простая поваренная соль, а еще лучше, если она будет каменная, и чем грубее - тем лучше. Соль обладает абразивными свойствами, способными справиться даже с самыми тяжелыми загрязнениями, также она убивает бактерии и легко смывается. Насыпьте небольшое количество соли на губку, затем добавьте гель для мытья посуды и приступайте к мытью тарелок. Периодически подсыпайте соль или делайте это после полного смывания геля.

Сода пищевая

Давно проверенное и используемое в быту средство. Сода способна отмыть все на свете, и это не шутка. Имея очень едкую для загрязнений структуру, сода и жидкость для мытья посуды могут творить чудеса. Соду можно добавить непосредственно в емкость с гелем, либо можно насыпать на губку при использовании. Схема применения та же, что и с солью - насыпали, смыли, обновили.

Зубной порошок

Удивительно, но зубной порошок - это чуть ли не самый лучший отбеливатель из существующих, и это вполне закономерно. Созданный специально для применения в пищевых средах, он способен удалить загрязнения с любой посуды, мягко и эффективно, точно так же, как это происходит и при чистке зубов. А за счет своего состава еще и придает посуде глянцевый блеск и отбеливает в труднодоступных местах. Механика применения как и в двух предыдущих случаях - насыпаете, моете, обновляете.

Можно ли разбавлять Фейри водой, чтобы было экономнее

Снижая концентрацию жидкости, вы понижаете ее эффективное действие, это закон, применимый ко всем бытовым средствам. Исходя из этого следует понимать, что при разбавлении геля для мытья посуды водой вы не экономите, а наоборот, еще больше расходуете моющее средство. Разбавляя средство, вы "привлекаете" еще одну опасность - снижается эффективность моющего средства в борьбе с бактериями и микробами, что в свою очередь может привести к более неприятным последствиям, которые повлекут за собой еще большие траты. Так что, если вы очень хотите чем-то разбавить Фейри или другое средство для мытья посуды - насыпьте в него соду или соль.

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