Как прочистить раковину подручными средствами дома, не вызывая сантехника - читайте на УНИАН.

Прочистка слива – это процедура, с которой время от времени сталкивается каждый хозяин дома, когда засоряется раковина на кухне или в ванной. Советы и рекомендации о том, как устранить засор в сливе, читайте в материале.

Как прочистить слив в раковине

В случае, когда слив в раковине забился, возникает много неудобств и эту проблему надо решать побыстрее, не дожидаясь прихода сантехника. Чтобы устранить засор в раковине подручными средствами можно использовать несколько методов.

Прочистить сифон в раковине можно химическим методом. В хозяйственных магазинах можно купить специальные средства: кислоты, щелочи, порошки, гели и жидкости. Чтобы устранить засор их заливают в раковину примерно на полчаса, а потом смывают с помощью большого количества горячей воды.

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Чтобы домашними средствами прочистить слив существуют и механические способы. Для устранения несложных засоров можно использовать вантуз - он есть почти в каждом доме. Чтобы решить проблему с застоем жидкости, раковину нужно на треть залить горячей водой и начать активно работать вантузом, таким образом создавая необходимое давление. Чтобы устранить глубокий засор хозяину понадобится сантехнический трос. Он длиной несколько метров: с одной стороны у него ручка, а на второй – насадка пикообразной формы, которой нужно пробивать образовавшуюся пробку в раковине.

Также есть много народных способов для того, чтобы домашними средствами прочистить слив. Есть несколько хороших методов для борьбы с засорами в раковинах, которые хорошо себя зарекомендовали:

Чтобы почистить забитые трубы, можно залить в них кипящую воду - легкие засоры из жира будут удалены.

Часто для прочистки слива используют крепкий соляной раствор, который нужно залить в раковину, а потом поработать все тем же вантузом.

Прочистить раковину в ванной эффективно помогает каустическая сода. Ее надо высыпать в стояк в небольшом количестве, добавить кипяток и оставить на четверть часа, а потом снова промыть большим количеством воды.

Прочистить засор в стояке также можно с помощью пищевой соды и уксуса. В забытый слив нужно засыпать несколько ложек соды, добавить немного кипятка, а затем залить раствор стаканом уксуса. Когда пройдет химическая реакция (не будет слышно шипение и прекратят идти пузырьки), стояк нужно "прогнать" горячей водой.

Как избежать проблем с засорами в раковине

Важно понимать и помнить о том, что лучший способ избежать необходимости чистить засор в стояке – это предотвращение загрязнения слива. Поэтому не стоит выливать в раковину масло и жир, также не надо выбрасывать туда остатки еды, волосы и другие отходы. Нужно для профилактики каждую неделю промывать трубы кипятком, а также устанавливать в раковины на сливы специальные защитные сетки.

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