Рассказываем, как прекратить эти неприятные ощущения и перестать привлекать внимание окружащих.

Это нарушение дыхательного процесса может возникнуть у каждого из нас, как правило, в крайне неудобный момент. От чего же возникает такое явление?

Икота - причины возникновения

Появиться она может по разнообразным причинам. Если это не из-за болезней пищеварительного тракта или нервной системы, то спазмы дыхания, которыми характеризуется икотка, могут возникнуть из-за быстрого поглощения пищи и заглатывания воздуха, чрезмерного переедания.

Также ее могут спровоцировать газированные и алкогольные напитки. Избавиться от икоты после алкоголя может быть сложно, но тоже возможно. Среди причин не физических - эмоциональное напряжение и нервный стресс.

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Как быстро избавиться от икоты - лучший метод

Чтобы избавиться от икоты быстро, существует несколько методов, и один из них вы точно знаете - это задержка дыхания, самый распространенный способ. Весь секрет в том, что надо делать это правильно. Если хаотично вдыхать, не дышать и выдыхать, этот способ нормально не работает.

Правильная техника:

Сделайте максимально глубокий вдох.

Задержите дыхание на столько времени, сколько выдерживаете.

Когда больше не выдерживаете, резко выдохните и максимально быстро сделайте новый глубокий вдох.

Если вы икнули между выдохом и вдохом, держать воздух дальше нет смысла, сразу выдыхайте и делайте новый глубокий вдох.

Повторяйте, пока по пищеводу не поднимется лишний воздух или не почувствуете, что икота отступила.

Иногда достаточно задержать дыхание 4-5 раз, а иногда и все 10, но этот способ не отказывал ни разу.

Не проходит икота - что делать еще

Также можно попробовать пить небольшие глотки холодной воды или приложить к горлу кусок льда. Эти действия способствуют стимуляции нервных рецепторов и могут помочь снять икоту.

Как избавиться от икоты в домашних условиях с помощью воды:

Приготовьте пластиковую бутылку 0,5 л с питьевой водой. Не обязательно 0,5, но из большей бутылки может быть неудобно пить.

Расставьте ноги на ширину плеч и сделайте наклон вперед на 90 градусов, голову поднимите и смотрите перед собой.

Отдельными мелкими глотками, не залпом, выпейте половину воды.

В случае необходимости повторите.

Этот способ помогает нормализовать давление в диафрагме и снять икоту.

Некоторые люди пробуют методы, основанные на такой стимуляции нервных рецепторов, как легкое массирование висков или мочек уха.

Если икота становится частой или не прекращается, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и диагностики. В некоторых случаях может потребоваться лечение основного заболевания, чтобы избавиться от икоты.

Как избавиться от икоты у младенца - если не проходит сама

Отдельно стоит уделить внимание икоте новорожденного и у младенца. У малышей икота является нормальным физиологическим процессом, связанным с развитием их дыхательной системы. Обычно она не требует вмешательства и проходит сама по себе.

Однако, чтобы снять дискомфорт, можно попробовать дать младенцу попить, сменить его положение, сделать массаж животика. Если же икота у малыша продолжается длительное время или сопровождается другими симптомами, рекомендуется не рисковать и проконсультироваться у педиатра.

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