Это нарушение дыхательного процесса может возникнуть у каждого из нас, как правило, в крайне неудобный момент. От чего же возникает такое явление?
- Икота - причины возникновения
- Как быстро избавиться от икоты - лучший метод
- Не проходит икота - что делать еще
- Как избавиться от икоты у младенца - если не проходит сама
Икота - причины возникновения
Появиться она может по разнообразным причинам. Если это не из-за болезней пищеварительного тракта или нервной системы, то спазмы дыхания, которыми характеризуется икотка, могут возникнуть из-за быстрого поглощения пищи и заглатывания воздуха, чрезмерного переедания.
Также ее могут спровоцировать газированные и алкогольные напитки. Избавиться от икоты после алкоголя может быть сложно, но тоже возможно. Среди причин не физических - эмоциональное напряжение и нервный стресс.
Как быстро избавиться от икоты - лучший метод
Чтобы избавиться от икоты быстро, существует несколько методов, и один из них вы точно знаете - это задержка дыхания, самый распространенный способ. Весь секрет в том, что надо делать это правильно. Если хаотично вдыхать, не дышать и выдыхать, этот способ нормально не работает.
Правильная техника:
- Сделайте максимально глубокий вдох.
- Задержите дыхание на столько времени, сколько выдерживаете.
- Когда больше не выдерживаете, резко выдохните и максимально быстро сделайте новый глубокий вдох.
- Если вы икнули между выдохом и вдохом, держать воздух дальше нет смысла, сразу выдыхайте и делайте новый глубокий вдох.
- Повторяйте, пока по пищеводу не поднимется лишний воздух или не почувствуете, что икота отступила.
Иногда достаточно задержать дыхание 4-5 раз, а иногда и все 10, но этот способ не отказывал ни разу.
Не проходит икота - что делать еще
Также можно попробовать пить небольшие глотки холодной воды или приложить к горлу кусок льда. Эти действия способствуют стимуляции нервных рецепторов и могут помочь снять икоту.
Как избавиться от икоты в домашних условиях с помощью воды:
- Приготовьте пластиковую бутылку 0,5 л с питьевой водой. Не обязательно 0,5, но из большей бутылки может быть неудобно пить.
- Расставьте ноги на ширину плеч и сделайте наклон вперед на 90 градусов, голову поднимите и смотрите перед собой.
- Отдельными мелкими глотками, не залпом, выпейте половину воды.
- В случае необходимости повторите.
Этот способ помогает нормализовать давление в диафрагме и снять икоту.
Некоторые люди пробуют методы, основанные на такой стимуляции нервных рецепторов, как легкое массирование висков или мочек уха.
Если икота становится частой или не прекращается, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и диагностики. В некоторых случаях может потребоваться лечение основного заболевания, чтобы избавиться от икоты.
Как избавиться от икоты у младенца - если не проходит сама
Отдельно стоит уделить внимание икоте новорожденного и у младенца. У малышей икота является нормальным физиологическим процессом, связанным с развитием их дыхательной системы. Обычно она не требует вмешательства и проходит сама по себе.
Однако, чтобы снять дискомфорт, можно попробовать дать младенцу попить, сменить его положение, сделать массаж животика. Если же икота у малыша продолжается длительное время или сопровождается другими симптомами, рекомендуется не рисковать и проконсультироваться у педиатра.