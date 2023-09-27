Чтобы очистить стеклянную душевую перегородку, оставив ее без разводов и блестящей, не обязательно использовать дорогие чистящие средства.

Эксперт поделился лучшими советами о том, как очистить душевую перегородку, чтобы на ней не было разводов и она блестела. Хотя это важная часть уборки ванной комнаты, чистка душевой перегородки часто приводит к большему количеству следов, чем было изначально. Но Джон Каттс, эксперт по стеклу, дал несколько полезных советов о том, как добиться идеально чистой поверхности.

Хотя большинство из нас используют кремовые чистящие средства, губки и скребки, а также средства на основе аммиака для удаления мыльной пены и известкового налета, их следует избегать, поскольку они могут привести к появлению полос на стекле. И со временем они могут даже причинить вред, пишет Mirror.

Вместо этого Джон предлагает использовать более натуральные продукты. Среди таких - кислые фрукты, такие как лимон и лайм, чтобы избавиться от стойких следов, а также приправы, например соль, для удаления отложений жесткой воды. Лимоны и лаймы на удивление хорошо очищают душевые перегородки, а их кислотность помогает удалить стойкие пятна. Просто выжмите фрукты в смесь белого уксуса и воды. Возьмите влажную тряпку из микрофибры и круговыми движениями очистите перегородки, затем смойте водой.

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Соль, тем временем, может помочь удалить наслоения жесткой воды в душевых. В качестве дополнительной хитрости насыпьте немного соли на лимон и потрите перегородку, чтобы получить максимальный эффект от очистки. Белая зубная паста также является полезным средством для удаления мыльной пены с двери душа. Нанесите немного на старую зубную щетку, чтобы очистить труднодоступные углы.

По мнению Джона, есть вещи, использование которых вам следует избегать. Металлические губки - это категорически запрещено; материал может поцарапать поверхность стекла и оставить следы мыла. Аналогичным образом, отбеливатель со временем может повредить стекло. Это отличный способ помыть пол в душе и слив для уничтожения бактерий, но не используйте его для очистки душевых перегородок.

Другие советы по уборке

Ранее эксперт по уборке раскрыл главные секреты того, как мыть окна и зеркала без разводов. По его словам, мыть окна без разводов можно с помощью двух копеечных ингредиентов.

Также эксперты рассказали об одной ошибке, которую часто допускают люди при уборке своего дома - делают это снизу вверх.

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