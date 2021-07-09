Электронный документооборот позволяет ускорить подачу заявлений-расчетов и уведомлений о выплате средств застрахованным лицам.

Многие работодатели перешли на электронный документооборот с Фондом социального страхования (ФСС) – около 80% заявлений-расчетов, на основании которых финансируется материальное обеспечение, подаются в Фонд онлайн.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В Фонде отметили, что электронный документооборот позволяет ускорить подачи заявлений-расчетов и сообщений о выплате средств застрахованным лицам, а в период карантина – ограничить контакты для противодействия распространению коронавируса.

"Для представления в Фонд электронных документов с применением электронной подписи/печати страхователи должны заключить соответствующий договор – это можно сделать, обратившись в отделения рабочих органов исполнительной дирекции ФСС", - говорится в сообщении.

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В Фонде напомнили, что именно от даты получения заявления-расчета зависит дата выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.

"В случае представления документа в электронном виде с применением электронной цифровой подписи распечатанное заявление-расчет вместе с предоставленными застрахованными лицами документами, на основании которых предназначались отдельные выплаты и материальное обеспечение, хранится у страхователя", - отметили в Фонде.

Подача заявлений-расчетов и уведомлений о выплате средств в электронном виде

Возможность подачи заявлений-расчетов и сообщений о выплате средств застрахованным лицам в электронном виде была введена 1 октября 2018 года в соответствии с постановлением правления Фонда от 19.07.2018 №12.

Контакты в разрезе регионов: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493

Примерный договор: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/970830

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Автор: Ирина Погорелая