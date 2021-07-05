С начала года за страховыми выплатами в ФСС обратились более 1,7 миллиона украинцев.

По итогам первого полугодия 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листы нетрудоспособности по болезни, а также по беременности и родам на сумму 10,7 млрд гривень.

Как сообщает пресс-служба ФССУ в течение этого времени за страховыми выплатами в государственный фонд обратились более 1,7 миллиона украинцев.

В ФССУ напомнили, что для получения пособия следует получить в учреждении здравоохранения лист нетрудоспособности и обратиться к уполномоченному лицу на предприятии или учреждении.

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Листок нетрудоспособности или е-больничный рассматривается Комиссией (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия и выносит решение о предоставлении материального обеспечения.

Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму выплаты и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда.

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Автор: Григорий Бондарь