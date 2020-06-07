Житель Киевщины пытался продать 30 килограммов ртути (фото)

Правоохранители провели оперативные закупки и изъяли ртуть, стоимость которой по ценам «черного рынка» превышает 45 тысяч гривень.

Под Киевом полиция разоблачила мужчину, который пытался продать 30 килограммов металлической ртути. Преступника задержали и объявили ему о подозрении.

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Как сообщается на сайте нацполиции Киевской области, преступление задокументировали сотрудники Васильковского отдела полиции совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Правоохранители провели оперативные закупки и изъяли почти 30 килограммов ртути, по ценам «черного рынка» стоимость которой составляет более 45 тысяч гривень. Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские вдобавок обнаружили еще и высушенную коноплю.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее во Львове на открытом участке нашли разлитой свыше кило ртути.

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