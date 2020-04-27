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Во Львове на открытом участке нашли разлитой более килограмма ртути (фото)

13:41, 27 апреля 2020
Экология
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Во Львове нашли две емкости с ртутью / Фото: ГСЧС

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 26 апреля в 11:58 к спасателям поступило сообщение о том, что во Львове на улице Тракт Глинянский, во время проведения земляных работ на открытой территории обнаружено две резиновые емкости с ртутью.

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На место происшествия выехали отделения радиационно-химической и биологической защиты отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Как выяснилось по прибытии к месту происшествия, людьми, во время обработки своего земельного участка был выявлен пакет с двумя резиновыми емкостями с ртутью, одна из которых повреждена.

Отмечается, что спасатели изъяли одну целую емкость весом 1200 г и провели механическим способом сбор разлитой ртути из другой емкости в количестве 1200 г на площади 8 квадратных метров.

После проведения работ, собранную ртуть передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на дальнейшую утилизацию.

Одна из емкостей была повреждена / Фото: ГСЧС

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