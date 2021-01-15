На место работают профильные службы / фото facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal
В Киеве ищут взрывчатку в помещении Апелляционного суда - поступило сообщение о заминировании.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что работников и посетителей учреждения пришлось эвакуировать.
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