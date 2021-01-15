Сотрудников и посетителей суда эвакуировали.

В Киеве ищут взрывчатку в помещении Апелляционного суда - поступило сообщение о заминировании.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работников и посетителей учреждения пришлось эвакуировать.

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Автор: Юрий Годован