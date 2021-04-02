По данным спасателей, предприятие, где произошел взрыв, занималось переработкой семян подсолнечника на масло.

В Харькове в результате взрыва на территории завода один человек погиб, еще один госпитализирован.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 2 апреля около 04:20 в милицию поступило сообщение от 35-летнего жителя Харькова о том, что на территории завода, расположенного на проспекте Новобаварском, произошел взрыв с последующим возникновением пожара.

На месте происшествия полицейские установили, что на территории данного завода расположен маслобойный цех, где использовали гексан.

Читайте такжеНа Львовщине взорвался неизвестный предмет: пострадали две девушки (видео)По предварительным данным, произошел взрыв промышленного маслопресса. На территории цеха в момент взрыва находились 5 работников.

«В результате происшествия один человек погиб. Его личность устанавливается. 38-летний работник цеха доставлен в харьковскую больницу», - говорится в сообщении.

Следователем решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв в Харькове: другие подробности

По информации ГСЧС предприятие, где произошел взрыв, занималось переработкой семян подсолнечника на масло.

«В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв. м», - сказано в сообщении.

По сведениям ГСЧС, на месте пожара обнаружено тело погибшего работника, 1997 г. н. Еще один рабочий, 1983 г. н., получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.

Пожарные локализовали огонь в 05:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается.

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Автор: Светлана Макринская