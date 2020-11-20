На одной из улиц Харькова в результате взрыва гранаты пострадал местный житель.
Читайте такжеВ Киеве злоумышленник застрелил на улице женщину ради квартиры
Как свидетельствует опубликованный в Telegram ролик, инцидент произошел на детской площадке.
За считанные секунды до несчастного случая мужчина сперва бил снаряд рукой о качели, а потом пытался вытащить чеку зубами. Попытки были удачны.
Соседи говорят, что сначала мужчина взорвал одну гранату в жилом доме, две другие уже на улице.
По информации ГУНП в Харьковской области, харьковчанину оторвало руку. На место происшествия правоохранителей вызвала бывшая жена потерпевшего.
Между экс-супругами произошел конфликт, из-за чего мужчина угрожал взорвать квартиру вместе с ее сестрой и 5-летним ребенком.
Как пишет Newsroom в результате взрыва пострадала женщина. У нее многочисленные осколочные ранения.
На место происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция «Гром».
СМИ информируют, что мужчину уже задержали.
Другие новости по теме
- В Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 выпрыгнула из окна больницы (видео 18+)
- В Одессе пьяный водитель сбил на переходе 17-летнюю девушку и врезался в трамвай (видео)
- В Польше во время задержания погиб украинский гастарбайтер: полиция применила электрошокер
- В Днепропетровской области годовалый ребенок провалился в выгребную яму (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram