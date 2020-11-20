На место происшествия правоохранителей вызвала бывшая жена потерпевшего.

На одной из улиц Харькова в результате взрыва гранаты пострадал местный житель.

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Как свидетельствует опубликованный в Telegram ролик, инцидент произошел на детской площадке.

За считанные секунды до несчастного случая мужчина сперва бил снаряд рукой о качели, а потом пытался вытащить чеку зубами. Попытки были удачны.

Соседи говорят, что сначала мужчина взорвал одну гранату в жилом доме, две другие уже на улице.

По информации ГУНП в Харьковской области, харьковчанину оторвало руку. На место происшествия правоохранителей вызвала бывшая жена потерпевшего.

Между экс-супругами произошел конфликт, из-за чего мужчина угрожал взорвать квартиру вместе с ее сестрой и 5-летним ребенком.

Как пишет Newsroom в результате взрыва пострадала женщина. У нее многочисленные осколочные ранения.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория. В действие введена специальная полицейская операция «Гром».

СМИ информируют, что мужчину уже задержали.

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Автор: Яна Ставская