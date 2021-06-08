Конфликт произошел из-за того, что водители не поделили дорогу.

В Киеве водитель иномарки забрызгал газом другого водителя прямо посреди дороги.

Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.

По их данным, конфликт произошел на проспекте Героев Сталинграда во вторник, 8 июня.

«По словам автора, белая Skoda пропускала мужчину (тот, что в светлой футболке), а на его место влез тот на Renault и понеслось...» - прокомментировали инцидент в Telegram-канале.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

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Автор: Денис Прядко