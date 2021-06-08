Конфликт произошел сегодня на проспекте Героев Сталинграда / скриншот из видео
В Киеве водитель иномарки забрызгал газом другого водителя прямо посреди дороги.
Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.
По их данным, конфликт произошел на проспекте Героев Сталинграда во вторник, 8 июня.
«По словам автора, белая Skoda пропускала мужчину (тот, что в светлой футболке), а на его место влез тот на Renault и понеслось...» - прокомментировали инцидент в Telegram-канале.
Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.
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