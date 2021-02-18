В центре Харькова неизвестные разбили 10 стеклянных витрин и входные двери в магазин.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Харьковского райуправления полиции №3 в четверг, 18 февраля, около 03:10.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камер наблюдения и вещественные доказательства.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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