В СБУ сообщили, что к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование со склада компании-производителя.

Служба безопасности Украины предотвратила продажи в Россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий. Об этом сообщает украинская спецслужба на своем официальном сайте.

Отмечается, что речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн.

В СБУ сообщили, что к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование со склада компании-производителя, а затем передал военную продукцию знакомому предпринимателю для "хранения" и дальнейшего сбыта.

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В сообщении отмечается, что длительное время авиакомплектующие скрывали на территории станции техобслуживания. Позже разместили объявление на специализированном сайте об их продаже.

По информации СБУ, опубликованной "рекламой" заинтересовались представители военно-промышленного комплекса РФ, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты преступной деятельности и заблокировали продажу военного оборудования оккупантам. Во время обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъято: 10 авианасосов; 2 стартер-генератора; одну тысячу дополнительных комплектующих.

Начатого следователями СБУ производства по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

"Инициированная СБУ экспертиза авиаоборудования подтвердила его техническую исправность для использования в боевых условиях. В связи с этим было принято решение суда о передаче соответствующей продукции для нужд Вооруженных Сил Украины", - сообщает СБУ.

Попытки продать России детали к самолетам

Как сообщал УНИАН в ноябре, злоумышленники пытались продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 миллиона гривень. Речь шла об оборудовании для истребителей МиГ-29.

Управление СБУ в Одесской области сообщило, что урезультате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Комплектующие к МиГ-29 ранее были похищены из промышленного гиганта Мотор Сич.

Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля. Кроме того, таким образом злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

Также в Одесской области сотрудники СБУ задержали "на горячем" одного из фигурантов, который хотел переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через непризнанное Приднестровье. чтобы тайно вывезти товар, делец спрятал его в технологических полостях собственного авто. По данным следствия, организатором "схемы" оказался коммерсант из Харькова.

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