29-летний злоумышленник жестоко избил пенсионерку, сломав ей нос. Суд отправил его под стражу.

В Одесской области за изнасилование 74-летней женщины арестован молодой мужчина.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в октябре прошлого года в Березовском районе.

«Ночью 29-летний мужчина, разбив окно, проник в дом 74-летней односельчанки. Он избил хозяйку – сломал ей нос и нанес черепно-мозговую травму. После чего против ее воли вступил с ней в половую связь. По результатам проведенных экспертиз, полицейские установили и задержали злоумышленника», - заявили в главке.

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Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

На этой неделе суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодательству, ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил УНИАН источник в полиции, злоумышленник около полуночи разбил оконное стекло и проник в частный дом женщины, 1946 г. р., которая была прикована к постели. Он избил потерпевшую, изнасиловал и скрылся. По некоторым данным, он также похитил ее ценные вещи. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Автор: Лариса Козовая