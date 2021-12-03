Из-за бунта заключенных колония была расформирована.

Вчера, 2 декабря, Малиновский районный суд Одессы продлил арест фигурантам дела о бунте в 2019 году в Южной исправительной колонии (№51).

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемым по делу о массовых беспорядках в указанном исправительном учреждении продлен срок содержания под стражей на 60 суток.

Также в судебном заседании была допрошена свидетельница.

Следующее судебное заседание назначено на 13 декабря.

Читайте такжеСмерть 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: суд вынес приговор 13-летнему убийцеКак отметили в пресс-службе, семеро фигурантов обвиняются в совершении массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия. В результате была парализована работа исправительного учреждения, повреждено и уничтожено имущество почти на 1,4 млн грн, травмированы 17 работников пенитенциарной службы.

Что известно о деле

27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51) (г. Одесса) произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Полиция открыла производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Украины заявили, что бунт произошел по указанию "воров в законе". Мятеж был инициирован шестью заключенными во главе с так называемым "смотрящим" за колонией.

Минюст решил законсервировать колонию из-за больших разрушений, нанесенных в результате бунта. Всех осужденных – около 450 человек – этапировали в другие исправительные учреждения.

В августе 2020 года министр юстиции Денис Малюська анонсировал продажу колонии. Он утверждал, что вырученные от продажи деньги направят на строительство другого исправительного учреждения в Одесском регионе (за чертой Одессы) и прочие нужды.

17 мая 2021 года заместитель председателя Одесской ОГА Олег Муратов предположил, что на данном месте частный инвестор может возвести жилые дома или торгово-развлекательный комплекс. В конце мая Фонд государственного имущества выставил колонию на продажу. Стартовая цена – более 220 млн грн.

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Автор: Лариса Козовая