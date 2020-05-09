Скандал в Одессе: полиция и активисты остановили целую автоколонну с красными флагами от двух партий (фото)

Правоохранители проводят соответствующую превентивную работу в рамках выполнения постановления Кабинета министров Украины № 211.

В Одессе полиция и активисты заблокировали колонну автомобилей с красными флагами, которые выезжали для участия пробеге по случаю Дня победы над нацистами в годы Второй мировой войны.

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Как передает корреспондент УНИАН, автопробег, организованный партией «Оппозиционная платформа – За жизнь», должен был стартовать от Одесского морского порта. В колоне из нескольких десятков транспортных средств было много с обозначением «такси». На автомобили прикрепили партийные флаги, красные знамена с белой надписью «9 мая. Спасибо за победу» и флаги Украины.

Полиция и активисты заблокировали выезд.

Примерно через час автомобили начали пропускать, но со значительным интервалом между каждым. При этом с машин были сняты красные флаги. Несколько машин пропустили вне очереди после того, как водителя «сдали» флаги.

Как сообщили в общественной организации «Обериг», указанным автопробегом его организаторы стремятся создать «картинку» для пророссийской пропаганды. Отмечается, что для создания видимости автопробега они пытались найти таксистов, которые за денежное вознаграждение катались бы по городу с выданными им флагами.

«Предлагали приехать на морвокзал, получить флаг. Два часа кататься пустым, а потом сдать флаг на 411-й батарее», - сообщили в организации.

В пресс-службе депутата Верховной Рады, руководителя Одесской городской организации ОПЗЖ заявили, что «команду» Скорика, участвующую во всеукраинском автопробеге, попытались заблокировать, перекрыв выезд автоколонне.

В пресс-службе считают, что, таким образом, были нарушены конституционные права участников акции. Отмечается, Скорик с соответствующим заявлением обратиться к руководству регионального главка Нацполиции.

Еще одну автоколонну активисты заблокировали в другой в другой «точке» города. На автомобилях также были красные флаги. Как утверждают общественники, этот пробег устроили сторонники Анатолия Шария – лидера одноименной партии.

Поддержать участников этой акции прибыл депутат ВР от «Слуги народа» Артем Дмитрук. Между ним и активистами произошла перепалка.

В Главном управлении Нацполиции заявили, что правоохранители реагируют на движение колонн автомобилей. В частности, заместитель начальника ГУНП Сергей Махотин отметил, что правоохранители проводят соответствующую превентивную работу в рамках выполнения постановления Кабинета министров Украины № 211.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

При почитании памяти павших в годы Второй мировой войны отменено использование советской символики. Вместо этого официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.