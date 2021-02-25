Девочка легла на рельсы перед поездом.

В Суворовском районе Одессы погибла 13-летняя девочка, бросившись под поезд.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, чрезвычайное происшествие случилось вчера, 24 февраля, около полуночи, в районе станции "Депо".

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По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал железнодорожные пути, разговаривая по телефону, поэтому он сразу начал подавать предупредительные сигналы. При этом, услышав их, девочка легла прямо на рельсы. Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить поезд вовремя не смог.

От полученных травм потерпевшая погибла мгновенно.

"По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством ребенок не высказывал. Зато ее подруга рассказала, что за несколько часов до смерти та написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд", - сообщили в главке.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В социальных сетях сообщают, что погибшая – Елена Маслова, 2007 г. р.

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Автор: Лариса Козовая