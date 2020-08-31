Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

В городе Никополь Днепропетровской области группа школьниц жестоко избила девочку-подростка.

Об этом сообщается на сайте местной организации "Прихист".

Инцидент произошел 29 августа. На видеозаписи, которую опубликовали сами малолетние хулиганки, видно, как они избивают свою жертву.

"После того, как одна из них повалила пострадавшую на пол, продолжила бить ее кулаками по голове, а ее подружки "добавили" бедной девчонке еще и несколько ударов ногами - по спине и по животу", - говорится в сообщении.

Позже на инцидент отреагировали правоохранители. Заместитель начальника местного отдела полиции Алексей Зозуля рассказал, что все участники драки установлены, в ЕРДР внесли данные по статье о хулиганстве.

"Сейчас проходят следственные действия", - уточнил он.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется для просмотра лицам со слабой психикой либо не достигшим 18 лет.

Насилие над подростками в Украине: криминальные новости

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Автор: Юрий Годован