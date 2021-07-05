Работа вокзалов ограничена.

Работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов Киева ограничили. Поступило сообщение о минировании объектов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализницы".

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании", - говорится в сообщении.

При этом в компании заверили, что поезда курсируют по графику.

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"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - объяснили в компании.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве "минировали" 11 торгово-развлекательных центров и гостиницу. В результате осмотров помещений и прилегающих к ним территорий, специалисты не обнаружили никаких взрывных или подозрительных предметов.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет

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Автор: Анастасия Горбачева