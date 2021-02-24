В Киеве сегодня "минировали" 11 торгово-развлекательных центров и гостиницу.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня в 10:20 в столичную полицию поступила информация о "минировании" одиннадцати торгово-развлекательных центров и одной гостиницы в разных районах столицы", - говорится в сообщении.
Для проверки этой информации немедленно выехали экипажи полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб и ведомств.
"В результате проведенных осмотров помещений и прилегающих к ним территорий, специалисты не обнаружили никаких взрывных или подозрительных предметов. Работа заведений уже возобновлена в обычном режиме", - отмечают в полиции.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного и причастных лиц к этому происшествию.
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