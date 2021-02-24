В Киеве "минировали" 11 ТРЦ и отель.

В Киеве сегодня "минировали" 11 торгово-развлекательных центров и гостиницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 10:20 в столичную полицию поступила информация о "минировании" одиннадцати торгово-развлекательных центров и одной гостиницы в разных районах столицы", - говорится в сообщении.

Для проверки этой информации немедленно выехали экипажи полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб и ведомств.

"В результате проведенных осмотров помещений и прилегающих к ним территорий, специалисты не обнаружили никаких взрывных или подозрительных предметов. Работа заведений уже возобновлена в обычном режиме", - отмечают в полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного и причастных лиц к этому происшествию.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк