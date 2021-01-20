Предварительно, инцидент произошел из-за ошибки мужчин, которые проводили ремонт на кухне.

На улице Курнатовского в Днепровском районе Киева прогремел взрыв в жилом доме.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, от взрыва сильно пострадали две квартиры. Предварительно, инцидент произошел из-за ошибки мужчин, которые проводили ремонт на кухне.

Ударная волна повыбивала стекла в окнах, повредила стены и мебель.

Тем не менее обошлось без погибших, на месте работают чрезвычайные службы.

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Автор: Дмитрий Захаров