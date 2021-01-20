В Киеве в квартире взорвался газ / Facebook, dtp.kiev.ua
На улице Курнатовского в Днепровском районе Киева прогремел взрыв в жилом доме.
Читайте такжеВ Одессе накануне обстреляли детский сад, сейчас в почти 200 заведениях ищут взрывчатку (фото, видео)
Как сообщает dtp.kiev.ua, от взрыва сильно пострадали две квартиры. Предварительно, инцидент произошел из-за ошибки мужчин, которые проводили ремонт на кухне.
Ударная волна повыбивала стекла в окнах, повредила стены и мебель.
Тем не менее обошлось без погибших, на месте работают чрезвычайные службы.
Больше новостей по теме
- В одном из киевских судов ищут взрывчатку (фото)
- Взрыв на столичных Позняках: разрушенный подъезд дома практически сравняли с землей (фото)
- Пожар в одесском отеле: в полиции рассказали подробности (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram