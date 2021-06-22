Коммунальщики пообещали завершить ремонт в течение суток.

Огромный "фонтан" забил в Киеве посреди дороги на улице Электриков. "Гейзер" образовался из-за прорыва трубы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На видео запечатлели огромный "фонтан", который бил посреди дороги, из-за чего на улице образовалась река.

В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" в комментарии Обозревателю сообщили, что специалисты проводили гидравлические испытания, в результате чего произошел прорыв трубы.

Читайте также"Водный апокалипсис": в Киеве на Дарнице прорвало трубу, образовался гейзер (видео)

"Сегодня в 9:35 на территории СТ-2 (ул. Электриков) в промзоне в ходе гидравлических испытаний обнаружили повреждения магистрального трубопровода с утечкой воды. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала место повреждения", - говорится в сообщении.

Коммунальщики обещают завершить ремонт в течение суток.

При этом указано, что трубопровод ввели в эксплуатацию еще в 1981 году.

Как ранее сообщал УНИАН, порывы труб в Киеве происходят не первый раз. 20 мая на Голосеевском проспекте в Киеве, рядом с Библиотекой Вернадского, произошла авария на теплосети, вследствие чего образовался мощный фонтан воды из-под асфальта.

Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года).

Под фонтаном горячей воды оказались, в частности, припаркованные машины. Коммунальщики всю ночь боролись с последствиями инцидента.

Утром, 27 мая, прорыв трубопровода вызвал подтопление части улицы Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева