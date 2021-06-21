Спасатели из переполненного пруда через плотину уже перекачали 1,6 тыс. куб. м. воды.

В Одесской области из-за ливней возникла угроза разрушения дамбы.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, угроза возникла на севере региона в Подольском районе.

Как отмечается, в настоящее время для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка ведутся работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину.

С помощью пожарно-технического оборудования уже перекачано 1,6 тыс. куб. м. воды.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая