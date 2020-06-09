Киевавтодор объяснил скобы на ограждении моста возле метро "Берестейская"

Рабочие скобами скрепили элементы железобетонного ограждения, ведь от вибраций оно начало деформироваться. В «Киевавтодоре» отметили, что это лишь временная мера, и «в ближайшие годы» запланировано капитально отремонтировать путепровод.

В Киеве специалисты осуществили первоочередные противоаварийные работы на железобетонном ограждении моста возле станции метро «Берестейская».

Об этом коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщает в Facebook.

«На путепроводе на пересечении улицы Дегтяревской и проспекта Победы работники КП «Киевавтодормост» осуществили первоочередные противоаварийные работы. Скобами скрепили элементы железобетонного ограждения, ведь от вибраций оно начало деформироваться. Важно предотвратить любые аварийные ситуации на сооружении», - говорится в сообщении.

Специалисты корпорации отмечают, что «проведенные работы - не панацея, а лишь временная мера».

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Как отмечается, «в ближайшие годы» запланировано капитально отремонтировать путепровод.

При этом в корпорации отметили, что информация о потраченных на ремонт миллионах гривен является неправдивой.

«Хомуты, которыми зажали элементы ограждения, стоили около 500 грн», - добавили в «Киевавтодоре».

В корпорации напоминают, что сейчас ремонты продолжаются на Борщаговском путепроводе, комплексе из 4 путепроводов на пересечении улицы Богатырской с проспектами Бандеры и Оболонским, путепроводе на пересечении проспектов Бандеры и Героев Сталинграда, путепроводе на улице Братиславской возле рынка «Юность», Эстакадном съезде с проспекта Воздухофлотского на улице Жилянской.

Как сообщал УНИАН, летом 2018 года Dtp.kiev.ua в Facebook проинформировал, что в Киеве на просп. Победы «с Берестейского моста на «Рено» упал кусок бетона, практически оторвав пассажиру руку». Мужчину срочно госпитализировали.

Власти Киева заверила, что такого факта не было, а мужчина получил травму, поскольку группа молодых людей отрывала фрагменты подпорной стенки моста и сверху сбрасывала куски бетона на проезжую часть. Один такой фрагмент стенки упал на машину, которая двигалась по проезжей части.

В феврале этого года «Киевавтодор» проводил ремонт одной из опор указанного моста и его ливнестоков, в связи с чем частично ограничивали движение по проспекту Победы.

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