В Днепропетровской области накрыли лабораторию по изготовлению метамфетамина

Во время обыска изъят метамфетамин, стоимость которого по ценам «черного» рынка составляет около 30 тыс. грн.

В Днепропетровской области полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по изготовлению метамфетамина.

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Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, правоохранители установили личности двух мужчин, которые в гараже оборудовали лабораторию для изготовления психотропного вещества.

Как выяснилось, оба правонарушителя ранее уже задерживались за сбыт наркотиков. В апреле 2019 года были открыты уголовные производства, в рамках которых полицейские документировали их преступную деятельность. За это время были собраны доказательства для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности. 15 мая правоохранители провели ряд обысков.

В результате обысков в гараже одного из задержанных была обнаружена нарколаборатория, в частности, правоохранители нашли стеклянные колбы различного объема, медицинские шприцы, фильтры, остатки порошкообразного вещества, прекурсоры, а также слип-пакеты с фасованным метамфетамином и электронные весы. По ценам «черного» рынка стоимость изъятого наркосредства составляет около 30 тыс. грн. Также во время обыска у одного из мужчин был обнаружен стартовый пистолет калибра 8 мм с признаками переделки. Изъятые вещества и предметы направлены на экспертизу.

После проведения экспертизы будет принято решение об открытии уголовных производств по статьям 307, 313, 263 Уголовного кодекса. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех участников преступной группировки и привлечению их к уголовной ответственности.