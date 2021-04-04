Открыто производство об умышленном убийстве матерью своего новорожденного ребенка.

В Харьковской области следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца, которого обнаружили похороненным на огороде частного домовладения.

Читайте такжеВ Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзалеКак сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 3 апреля в службу «102» позвонил 44-летний житель поселка Коротич Харьковской области в состоянии алкогольного опьянения, который сообщил, что его сожительница 2 апреля якобы на огороде собственного домовладения похоронила своего ребенка.

Отмечается, что во время выезда на место полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 родила по месту проживания мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе домовладения. Сожителю, который тогда находился на заработках в Киеве, женщина рассказала, что оставила новорожденного ребенка в больнице.

«2 апреля между сожителями в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что ребенок умер и отдала мужу пакет с якобы телом ребенка. В тот же день заявитель собственноручно на огороде на территории домовладения похоронил тело ребенка», - рассказали в полиции.

В ходе осмотра двора домовладения и раскопок работники полиции обнаружили тело младенца. Его направили в морг.

Известно, что женщина во время беременности на учете у врача-гинеколога ни находилась, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. У неё на воспитании еще двое малолетних детей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Автор: Инна Андалицкая