Инцидент произошел во дворе одного из жилых комплексов столицы.

Чиновник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, который в пятницу устроил стрельбу в спальном районе Киева, выстрелил в сторону детей.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Инцидент попал в поле зрения камеры видеонаблюдения одного из жилых комплексов Киева. На кадрах видно, как мужчина в военной форме, вероятно находясь в нетрезвом состоянии, спорит с охранниками жилого комплекса, а затем вынимает пистолет и неожиданно стреляет в сторону.

В соцсетях пишут, что чиновник угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попал там в ДТП.

Как отмечает УП, чиновник ГШ едва не попал в детей, которые находились у подъезда.

Издание также опубликовало видео финала истории стрелка из Генштаба. На кадрах видно, как мужчина в наручниках лежит на асфальте вблизи места стрельбы. Вокруг собрались очевидцы, полицейские и военные.

Напомним, что об этом инциденте сообщил министр обороны Алексей Резников. Он подчеркнул, что фигурант инцидента создал угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Чиновника отстранили от должности. Продолжается служебное расследование. Однако Резников не сообщил деталей и воздержался от раскрытия личных данных стрелка.

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