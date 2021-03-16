Сотрудник СБУ арестован по подозрению в похищении человека и вымогательстве 40 тыс. евро и 1,6 млн грн.

Сотрудник одного из центральных подразделений Службы безопасности Украины арестован по подозрению в похищении человека и вымогательстве.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям объявлены подозрения еще двум лицам, еще одному - по факту вымогательства.

По данным следствия, в феврале 2020 года, по предварительному сговору группы лиц, они похитили потерпевшего и вымогали у него 40 тыс. евро и 1,6 млн грн. При этом угрожали ему убийством, применением насилия, нанесением тяжких телесных повреждений, а также привлечением к уголовной ответственности по сфальсифицированным обвинениям в финансировании терроризма и незаконном хранении боеприпасов.

Всем подозреваемым судом избраны меры пресечения, в частности сотруднику СБУ - в виде содержания под стражей без определения залога.

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Автор: Светлана Закелова