В Одессе сегодня при столкновении двух иномарок погибла 18-летняя девушка, еще три человека пострадали.
Как сообщили журналистам в пресс-службе управление патрульной полиции в Одесской области, авария произошла в Суворовском районе города около 11:30.
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По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi lancer, двигаясь по Николаевской дороге в направлении Ярмарочной площади, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.
От полученных травм на месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi, в больницу доставлены водители обеих машин и пассажир Mercedes.
На месте происшествия работает следователь.
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