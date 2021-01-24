Еще три человека с травмами доставлены в больницу.

В Одессе сегодня при столкновении двух иномарок погибла 18-летняя девушка, еще три человека пострадали.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управление патрульной полиции в Одесской области, авария произошла в Суворовском районе города около 11:30.

Читайте такжеНа Житомирщине легковушка влетела в дерево и загорелась: трое погибших«На улице Николаевская дорога произошло столкновение двух автомобилей, в результате происшествия один человек погиб и трое травмированы», - сообщили в управлении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi lancer, двигаясь по Николаевской дороге в направлении Ярмарочной площади, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes.

От полученных травм на месте происшествия погибла 18-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi, в больницу доставлены водители обеих машин и пассажир Mercedes.

На месте происшествия работает следователь.

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая