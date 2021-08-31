Мера пресечения избрана сроком на 2 месяца.

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 13-ти подозреваемым в нападении на правоохранителей 28 августа после акции ЛГБТ.

Как сообщили УНИАН в суде, соответствующая мера пресечения избрана подозреваемым вчера поздно вечером.

В их числе – лидер движения "Традиция и порядок" Богдан Ходаковский.

Отмечается, что мера пресечения действует 2 месяца.

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28 августа в центре Одессы в рамках фестиваля квир-культуры "ОдессаПрайд-2021" прошла публичная акция представителей ЛГБТ. После ее окончания группа молодых людей – представителей движения "Традиция и порядок" – на улице Дерибасовской беспричинно напала на полицейских и нацгвардейцев, обеспечивавших общественный порядок.

В частности, в результате распыления злоумышленниками слезоточивого газа пострадали около 30 правоохранителей.

По факту событий начато производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. В отношении еще 46-ти, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные протоколы.

Вечером 30 августа Приморский районный суд Одессы взял под домашний арест Илью Попкова – лидера одесской организации движения "Традиция и порядок".

Автор: Лариса Козовая