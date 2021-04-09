В Путивле огонь стремительно распространился и едва не дошел до соснового леса.

В Сумской области только за один день спасателям пришлось тушить шесть масштабных пожаров.

Читайте такжеПод Киевом водитель Kia уснул за рулем и "влетел" в отбойник (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Выгорело более 25 гектаров земли.

Из-за выжигания травы в Путивле огонь стремительно распространился и едва не дошел до соснового леса.

Почти 4 часа спасатели пытались предотвратить лесной пожар.

В Роменском районе накануне вечером загорелся камыш. Пламя почти перекинулось на жилые дома и исправительную колонию в селе Перекрестовка. Поджигателей найти не удалось.

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Автор: Людмила Жерновская