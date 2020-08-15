На Закарпатье произошел пожар в больнице: эвакуировали 200 человек

Очагом возгорания стала электрощитовая на цокольном этаже больницы.

В Хустский районной больницы Закарпатской области 15 августа произошел пожар электрощитовой. Пришлось эвакуировать 200 человек, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, пишет ТСН.

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Возгорание в Хустской центральной районной больницы им. Вицинського, на ул. И.Франко, произошло около 12:00. За 5 минут на место пожара прибыли 14 спасателей и две единицы техники. Из-за плотного дыма пожарным пришлось эвакуировать 40 человек персонала и 160 пациентов.

В 12:15 пожар был локализован на площади 16 кв. м, а в 12:20 его окончательно потушили. Причина пожара устанавливается.

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